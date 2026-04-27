Сибиряк создал самую маленькую в мире картину на срезе волоса своей жены

Известный новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин создал картину на срезе волоса своей супруги. Ее размер вместе с рамкой — 22 микрона.

Известный новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин создал картину, которую он называет самой маленькой в мире. Как пишет Om1 Новосибирск, мастер изобразил ее на торце волоса своей супруги Светланы.

Диаметр волоса — около 42 микрометров, размер картины под названием «Черная точка» без рамки — всего 16 микрон, а вместе с ней — 22 микрона. Сама точка имеет размер 6 микрометра.

На создание шедевра ушло два дня. На торце волоса Анискин поставил пятно белой краски, а после высыхания острым резцом удалил лишнее — так получился белый квадрат. Затем кончиком тончайшего волоска с краской поставил черную точку в центре.

Картина без рамки выглядела незавершенной. Тогда мастер изготовил рамку из крошечных золотых шариков диаметром 3−4 микрона каждый.

Анискин планирует подать заявку в Книгу рекордов России. «Черная точка» Анискина будет впервые представлена с 24 по 28 апреля в музее микроминиатюр «Русский Левша» в Санкт-Петербурге.

