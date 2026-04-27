Синоптики рассказали о погоде на предстоящие майские выходные в Прикамье

В Пермском крае начавшаяся неделя станет стабильной по характеру погоды. На большей части региона температура воздуха окажется ниже климатической нормы, сильных осадков синоптики не прогнозируют.
Понедельник, 27 апреля, станет самым теплым днем недели. Ожидается переменная облачность и потепление до +12…+16 градусов, в Перми до +14…+16 градусов.
Ночью 28 апреля на территорию региона с запада на восток начнется заток холодного воздуха с усилением ветра. Дневная температура воздуха понизится до +7…+12 градусов, пройдут кратковременные ливневые дожди. В последующие два дня, 29 и 30 апреля, характер погоды значительно не изменится.
Начало длинных выходных, 1 мая, начнется с поступления новой порции холодного воздуха. Днем есть вероятность кратковременных ливней со снежной крупой и заморозков до −2 градусов.
«В период 2−3 мая также вновь не стоит ждать существенных изменений в характере погоды. Прикамье останется в умеренно холодной воздушной массе. В ночные часы сохранятся заморозки, в дневные часы может потеплеть до +10…+15 градусов», — рассказали синоптики портала «Опасные природные явления Пермского края».