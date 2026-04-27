В Ачинске опекуны обманом переписали на себя жильё сироты-инвалида

В Ачинске возбуждено уголовное дело против супружеской пары, которая взяла под опеку девочку с инвалидностью и похитила у неё две квартиры. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.
В 2023 году 8-летняя сирота осталась без родителей — их лишили прав. Ребёнка определили в детдом, затем в коррекционную школу-интернат. Позже её взяла на возмездную опеку местная семья: они заботились о девочке, а взамен получали её пенсию по инвалидности. Когда ей исполнилось 13 лет, на накопленные пособия опекуны купили ей комнату в общежитии — сама девочка об этом даже не знала.
В 18 лет на её счету было уже больше миллиона рублей. Вместе с опекунами они сняли деньги и приобрели нормальную квартиру. Всё оформили на сироту, но документы оставили у себя опекуны.
Девушка выросла, создала свою семью, переехала в своё жильё с сожителем и ребёнком. Но начались конфликты из-за пенсии: опекуны требовали переводов даже после рождения сына. В конце 2023 года девушка вместе с ними пошла в МФЦ оформлять прописку и, доверившись, подписала документы, не глядя.
Спустя два года она оформляла субсидию на коммуналку по инвалидности и случайно узнала: собственниками комнаты и квартиры значатся не она, а опекуны. Выписки показали, что сделки прошли в 2020 и 2023 годах по поддельным бумагам.
Прокуратура выяснила: опекуны обманом переписали жильё на себя. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
