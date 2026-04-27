В Ачинске опекуны обманом переписали на себя жильё сироты-инвалида

В 2023 году 8-летняя сирота осталась без родителей — их лишили прав. Ребёнка определили в детдом, затем в коррекционную школу-интернат. Позже её взяла на возмездную опеку местная семья: они заботились о девочке, а взамен получали её пенсию по инвалидности. Когда ей исполнилось 13 лет, на накопленные пособия опекуны купили ей комнату в общежитии — сама девочка об этом даже не знала.