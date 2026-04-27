Нижегородцам напомнили про короткую рабочую неделю

В России началась четырёхдневная рабочая неделя, которая в соответствии с производственным календарём продлится с 27 по 30 апреля.
Первый рабочий день — 27 апреля, а последний — 30 апреля. При этом 30 апреля будет сокращённым рабочим днём, так как это предпраздничный день.
С 1 по 3 мая россияне будут отдыхать в связи с Праздником весны и труда.
Вторая короткая рабочая неделя в мае также запланирована. В 2026 году 9 мая выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 11 мая. Таким образом, рабочая неделя продлится с 12 по 15 мая.
В общей сложности в мае 2026 года россияне будут работать 19 дней и отдыхать 12, сообщает ТАСС.
