В Зернограде отключат водоснабжение до 28 апреля

В Зернограде временно приостановили подачу воды. Причиной стали плановые ремонтные работы на водоводе, расположенном на пересечении улиц Крупской и Дьяконенко. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.