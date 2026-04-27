Новым заместителем прокурора Воронежской области стал Денис Сазин

Выпускник ВГУ с мая 2007 года трудится в органах прокуратуры. Ранее Сазин работал в ранге помощника, старшего помощника и заместителя Лискинского межрайонного прокурора. С 2022 года руководил управлением по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Воронежской области.