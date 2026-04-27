Новым заместителем прокурора Воронежской области стал Денис Сазин

На должность заместителя прокурора Воронежской области назначен старший советник юстиции Денис Сазин. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства региона.
Советующий приказ 23 апреля подписал генеральный прокурор РФ.
Выпускник ВГУ с мая 2007 года трудится в органах прокуратуры. Ранее Сазин работал в ранге помощника, старшего помощника и заместителя Лискинского межрайонного прокурора. С 2022 года руководил управлением по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Воронежской области.
Неоднократно получал награды и поощрения от президента РФ, генерального прокурора РФ и прокурора области. Женат, воспитывает двух детей.