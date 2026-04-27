Трафик Telegram в России за март сократился на 18%

На фоне замедления Telegram растут альтернативные площадки. Мобильный трафик мессенджера Max за март увеличился более чем на 60%, при этом до ограничений Telegram в январе он сокращался более чем на 20%. В самой компании «Ъ» сообщили, что на начало апреля количество зарегистрированных пользователей Max достигло 110 млн, а ежедневная аудитория превысила 80 млн. Резкий рост в феврале-марте зафиксировали и в отечественном форке Telega: сервису даже пришлось вводить списки ожидания. 9 апреля приложение Telega было удалено из App Store, компания направила жалобу в ФАС. Трафик корпоративного мессенджера «Пачка» в марте вырос более чем вдвое по сравнению с февралем, за месяц зарегистрировалось более 8 тыс. компаний.