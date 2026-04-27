В Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за снега и сильного ветра. По прогнозу Гидрометцентра, в столице днем будет 2−4°С, снег с дождем продлится весь день. Завтра сохранится аналогичная погода. «Мостранс» сообщает о десятках упавших деревьев в Подмосковье. Во Внуково отложили вылет нескольких авиарейсов.