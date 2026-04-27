«Ротор» и «Волга» сыграли вничью 0:0

26 апреля на стадионе «Волгоград Арена» состоялся матч 31‑го тура Первой лиги между волгоградским «Ротором» и ульяновской «Волгой». 18 020 болельщиков собрались, чтобы увидеть игру, от которой ждали яркой борьбы — и хотя счёт так и не был открыт, напряжение сохранялось до финального свистка.
С первых минут «Ротор» взял инициативу в свои руки. Хозяева активно атаковали, стараясь взломать оборону гостей. На 22‑й минуте возник первый опасный момент: Имран Азнауров ворвался в штрафную по левому флангу и пробил в дальний угол. Вратарь «Волги» Егор Бабурин оказался начеку и уверенно отразил удар.
Первый тайм прошёл под диктовку волгоградцев: они чаще владели мячом, создавали позиционные атаки и пытались найти бреши в защитных рядах «Волги». Однако ульяновцы действовали компактно и организованно — ни один из подходов «Ротора» не превратился в стопроцентный голевой шанс.
После перерыва команда из Ульяновска преобразилась. Гости стали смелее идти вперёд, отодвинув игру от своих ворот. Во втором тайме чёрно-жёлтые не просто отбивались — они попытались угрожать воротам Никиты Чагрова. Подопечные Михаила Белова стали больше прессинговать, но реальной угрозы в атаке так и не создали.
На 83‑й минуте у «Ротора» появился неплохой шанс забить: Давид Давидян, вышедший на замену, получил мяч на линии штрафной и мощно пробил. Мяч прошёл выше ворот.
В компенсированное время волгоградцы предприняли финальный штурм. В одном из эпизодов Саид Алиев получил мяч в штрафной площади и исхитрился пробить головой, но мяч прошёл рядом со штангой.
Последние минуты матча гости откровенно тянули время, желая сохранить необходимый для них результат. Финальный свисток арбитра Михаила Плиско зафиксировал ничью — 0:0.
Эта игра на домашнем стадионе прервала шестиматчевую победную серию «Ротора». Тем не менее болельщики проводили команду аплодисментами — они оценили боевой настрой и самоотдачу игроков, даже несмотря на отсутствие голов.
«Ротор» (Волгоград) — «Волга» (Ульяновск) — 0:0 (0:0).
26 апреля. Волгоград. Стадион: «Волгоград Арена». Количество зрителей: 18020.
Количество зрителей в гостевом секторе: 31.
Судьи: Михаил Плиско (Ленинградская область), Илья Довольнов (Тюмень), Константин Наприенко (Новосибирск).
«Ротор»: Чагров, Коротков, Данилкин, Ан. Макаров (Сафронов, 70), Шильников, Симонян (Давидян, 46), С. Макаров, Трошечкин (Кайнов, 83), Покидышев, Азнауров (Родионов, 70), Эльдарушев (Алиев, 70).
«Волга»: Бабурин, Красильниченко, Ибрагимов, Тихий, Ковалев (Рахманов, 81), Костин, Умников, Фольмер, Саплинов (Новиков, 46), Яковлев (Каменщиков, 81), Воронин (Руденко, 90).
Предупреждены: Ан. Макаров, 36 (неспортивное поведение). Трошечкин, 80 (срыв перспективной атаки) — Костин, 60 (грубая игра). Яковлев, 62 (неспортивное поведение). Рахманов, 92 (срыв перспективной атаки).
Травматические случаи: На 12 минуте матча футболист команды «Ротор» Трошечкин Александр в единоборстве получил травму — отрыв мочки левого уха. В перерыве матча наложено два шва; продолжил игру.
4 мая волгоградский «Ротор» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».
Александр Веселовский.
Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102».