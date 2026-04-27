Axios: Иран предложил США открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия

Иран предложил Соединенным Штатам вновь открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив ядерные переговоры на более поздний этап. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
При этом в трехэтапную формулу мира входит прекращение войны и гарантии отказа от дальнейших военных действий против Ирана и Ливана. Также стороны должны будут договориться, как управлять Ормузским проливом после окончания войны.
Журналисты уточняют, что только после соглашения по первым двум пунктам будет обсуждаться иранская ядерная программа.
26 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы Исламской Республики взорвутся из-за засорения. Он отметил, что страна сталкивается с нехваткой мест для хранения добываемой нефти.
Ранее глава Белого дома сообщил, что после отмены поездки переговорщиков в Пакистан США получили новое предложение от Ирана. Трамп добавил, что во главе угла по-прежнему остаются гарантии Ирана не заниматься разработкой ядерного оружия.