Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Иран предложил США открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия

Иран предложил Соединенным Штатам вновь открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив ядерные переговоры на более поздний этап. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

При этом в трехэтапную формулу мира входит прекращение войны и гарантии отказа от дальнейших военных действий против Ирана и Ливана. Также стороны должны будут договориться, как управлять Ормузским проливом после окончания войны.

Журналисты уточняют, что только после соглашения по первым двум пунктам будет обсуждаться иранская ядерная программа.

26 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы Исламской Республики взорвутся из-за засорения. Он отметил, что страна сталкивается с нехваткой мест для хранения добываемой нефти.

Ранее глава Белого дома сообщил, что после отмены поездки переговорщиков в Пакистан США получили новое предложение от Ирана. Трамп добавил, что во главе угла по-прежнему остаются гарантии Ирана не заниматься разработкой ядерного оружия.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше