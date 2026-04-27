Пермяков удивили муляжи птиц на здании мэрии

Пермяки заметили муляжи птиц на здании администрации и удивились, рассказала читательница perm.aif.ru.
В Перми жители обратили внимание на муляжи птиц, которые появились на здании городской администрации. В соцсетях горожане задались вопросом: для чего они там нужны?
«Интересно, что за птички на городской администрации?», — написала нам читательница.
Как сообщили perm.aif.ru в МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий», это имитация хищных птиц. Их разместили, чтобы отпугивать голубей от здания администрации.
