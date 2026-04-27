Свет отключат на шести улицах Нижнего Новгорода 27 апреля

В Нижнем Новгороде 27 апреля в утренние часы временно прекратится подача электроэнергии по ряду адресов. Об этом сообщает городское Управление ГО ЧС.
На Южном шоссе, в домах под номерами 16а, 20, 20а, 22б и 18, отключение запланировано с 9:00. Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено к 12:00.
Кроме того, в деревне Сартаково, на улицах Центральная, Нагорная, Радужная, Княжеская и Сиреневая, ограничения энергоснабжения начнутся в 8:00. Причиной временных неудобств станут проводимые профилактические работы на коммунальных сетях. Проведение всех работ планируется завершить к 17:00.
