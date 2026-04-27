Арагчи раскрыл детали переговоров с Пакистаном: что обсудили Тегеран и Исламабад

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал успешными переговоры с Пакистаном, которые прошли на минувшей неделе в Исламабаде. По его словам, стороны провели хорошие консультации, обсудили дальнейшее взаимодействие, проанализировали предыдущие встречи и наметили условия для продолжения диалога.
«Мы провели хорошие консультации с нашими друзьями в Пакистане, поездка была успешной», — сказал Арагчи журналистам после прибытия в Россию.
В конце прошлой недели Аракчи провел в Пакистане переговоры, посвященные возможному прекращению огня и перемирию с США. Министр встретился с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром и командующим армией Асимом Муниром. В центре внимания находились региональные события и вопросы, связанные с установлением режима прекращения огня. Кроме того, Аракчи провел телефонный разговор с главой иракского региона Курдистан Нечирваном Барзани.
Как писал KP.RU, в понедельник Аракчи прибыл в Россию. Глава МИД Ирана рассчитывает провести переговоры с президентом Владимиром Путиным 27 апреля.