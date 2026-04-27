Арагчи раскрыл детали переговоров с Пакистаном: что обсудили Тегеран и Исламабад

В конце прошлой недели Аракчи провел в Пакистане переговоры, посвященные возможному прекращению огня и перемирию с США. Министр встретился с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром и командующим армией Асимом Муниром. В центре внимания находились региональные события и вопросы, связанные с установлением режима прекращения огня. Кроме того, Аракчи провел телефонный разговор с главой иракского региона Курдистан Нечирваном Барзани.