Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арагчи раскрыл детали переговоров с Пакистаном: что обсудили Тегеран и Исламабад

Глава МИД Ирана Арагчи назвал переговоры с Пакистаном успешными.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал успешными переговоры с Пакистаном, которые прошли на минувшей неделе в Исламабаде. По его словам, стороны провели хорошие консультации, обсудили дальнейшее взаимодействие, проанализировали предыдущие встречи и наметили условия для продолжения диалога.

«Мы провели хорошие консультации с нашими друзьями в Пакистане, поездка была успешной», — сказал Арагчи журналистам после прибытия в Россию.

В конце прошлой недели Аракчи провел в Пакистане переговоры, посвященные возможному прекращению огня и перемирию с США. Министр встретился с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром и командующим армией Асимом Муниром. В центре внимания находились региональные события и вопросы, связанные с установлением режима прекращения огня. Кроме того, Аракчи провел телефонный разговор с главой иракского региона Курдистан Нечирваном Барзани.

Как писал KP.RU, в понедельник Аракчи прибыл в Россию. Глава МИД Ирана рассчитывает провести переговоры с президентом Владимиром Путиным 27 апреля.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше