Образование — территория единства

В торжественной церемонии, посвященной подведению итогов педагогических конкурсов Новосибирской области, принял участие депутат Законодательного Собрания ЕвгенийПодгорный.
В концертном зале имени Арнольда Каца собрались лучшие представители педагогического сообщества региона. Учителей приветствовали Губернатор региона Андрей Травников, сенатор Российской Федерации Александр Карелин и заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Евгений Подгорный.
На интерактивных площадках среди участников педагогических конкурсов, обучающихся и зрителей, шла дискуссия о единстве взглядов и ценностных ориентиров, единстве духа и целей.
Более трехсот учителей, психологов, воспитателей, логопедов и дефектологов приняли участие в отборочных мероприятиях областного и городского этапов профессиональных конкурсов. В ходе торжественного мероприятия были вручены награды победителям конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Психолог года», «Дефектолог года», «Логопед года» и «Мастер года».
Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Евгений Подгорный вручил награды лауреатам регионального этапа конкурса «Мастер года».
«Дорогие друзья, уважаемые наши ветераны, позвольте мне от имени Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Ивановича Шимкива поздравить всех вас с завершением конкурса педагогических работников. Низкий поклон за ваш труд! Вы действительно воспитываете нашу молодёжь. И я уверен, что, какой бы не был талантливый ребёнок без педагога, без учителя невозможно добиться результата. Здоровья, успехов и новых побед!» — поздравил собравшихся Евгений Подгорный.
Трогательным моментом церемонии стало вручение специального приза имени учителя физической культуры школы Верх-Сузун Глеба Матвеева, кавалера Ордена Мужества, медалей «За воинскую доблесть» 1 и 2 степени, погибшего в ходе выполнения долга при участии в проведении специальной военной операции.
