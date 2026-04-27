За выходные в Приморье поймали более тысячи грубых нарушителей ПДД

В ходе масштабных профилактических мероприятий инспекторы выявили 90 водителей в состоянии опьянения, 112 человек, не имеющих прав (не проходивших обучение), и восемь водителей, лишенных прав, которые снова сели за руль пьяными. Всего к ответственности привлекли 1061 водителя и 62 пешеходов. Восемь рецидивистов, повторно пойманных на пьяной езде, теперь ответят уже не по административной, а по уголовной статье.