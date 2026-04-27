За выходные в Приморье поймали более тысячи грубых нарушителей ПДД

За минувшие выходные, с 24 по 26 апреля, сотрудники Госавтоинспекции Приморского края пресекли более тысячи грубых нарушений правил дорожного движения. Под прицел полицейских рейдов попали как нетрезвые водители, так и те, кто вообще никогда не учился вождению. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
В ходе масштабных профилактических мероприятий инспекторы выявили 90 водителей в состоянии опьянения, 112 человек, не имеющих прав (не проходивших обучение), и восемь водителей, лишенных прав, которые снова сели за руль пьяными. Всего к ответственности привлекли 1061 водителя и 62 пешеходов. Восемь рецидивистов, повторно пойманных на пьяной езде, теперь ответят уже не по административной, а по уголовной статье.
Госавтоинспекция призывает приморцев не оставаться равнодушными: если вы видите на дороге неадекватного или пьяного водителя, звоните в полицию. Сообщения принимают круглосуточно по телефонам 02 (со стационарного), 102 (с мобильного), а также в дежурную часть ГИБДД: 231 09 08, 231 04 08. Телефон доверия полиции: 8 (423) 240 10 00. По каждому сигналу стражи порядка оперативно отреагируют.