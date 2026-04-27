Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Академик Онищенко рассказал нижегородцам об опасности менингита

Взрывная форма заболевания может привести к летальному исходу.

Заболеваемость менингитом в России стремительно растет: по сравнению с 2024 годом в 2025 году число зафиксированных случаев выросло в 3,9 раза. Чем опасен менингит и как он может убить человека за один день, в интервью aif.ru рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

Менингит вызывает воспаление мозговых оболочек, вот почему у человека сильно болит голова, поднимается температура и давление, могут происходить обмороки.

Фульминатная (взрывная) форма заболевания может привести к смерти.

«Такие случаи могут быть, если у человека ослабленная иммунная система, есть какие-то особенности. Но это свойственно и тому же гриппу, ковиду и другим инфекциям. Такое течение болезни определяется, прежде всего, особенностями заболевшего человека. В случае групповой вспышки, например, могут заболеть трое. У двоих заболевание протекает по привычному сценарию, а один моментально может умереть», — сказал эксперт.

В любом случае, стоит помнить: менингит — тяжелое заболевание, которое зачастую приводит к серьезным последствиям.