Академик Онищенко рассказал нижегородцам об опасности менингита

Заболеваемость менингитом в России стремительно растет: по сравнению с 2024 годом в 2025 году число зафиксированных случаев выросло в 3,9 раза. Чем опасен менингит и как он может убить человека за один день, в интервью aif.ru рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.
Менингит вызывает воспаление мозговых оболочек, вот почему у человека сильно болит голова, поднимается температура и давление, могут происходить обмороки.
Фульминатная (взрывная) форма заболевания может привести к смерти.
«Такие случаи могут быть, если у человека ослабленная иммунная система, есть какие-то особенности. Но это свойственно и тому же гриппу, ковиду и другим инфекциям. Такое течение болезни определяется, прежде всего, особенностями заболевшего человека. В случае групповой вспышки, например, могут заболеть трое. У двоих заболевание протекает по привычному сценарию, а один моментально может умереть», — сказал эксперт.
В любом случае, стоит помнить: менингит — тяжелое заболевание, которое зачастую приводит к серьезным последствиям.