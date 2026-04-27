Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае двух девочек спасли с острова

В Красноярском крае спасли девочек с острова из-за подъема уровня воды в реке.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 27 апр — РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») эвакуировали двух 12-летних девочек с острова, на котором они оказались из-за подъема уровня воды в реке Шушь, сообщает отряд в своем канале на платформе Max.

«Вечером 26 апреля в поселке Шушенское в результате поднятия уровня воды в реке Шушь две 12-летние девочки остались отрезанными на острове, требовалась их эвакуация. Очевидцы по телефону сообщили об этом спасателям», — говорится в сообщении.

По данным поисково-спасательного отряда, в момент прибытия спасателей на место уровень воды продолжал постепенно повышаться, и они начали эвакуацию. Девочек перенесли на берег, после чего с ними провели профилактическую беседу.