В Красноярском крае двух девочек спасли с острова

КРАСНОЯРСК, 27 апр — РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») эвакуировали двух 12-летних девочек с острова, на котором они оказались из-за подъема уровня воды в реке Шушь, сообщает отряд в своем канале на платформе Max.
«Вечером 26 апреля в поселке Шушенское в результате поднятия уровня воды в реке Шушь две 12-летние девочки остались отрезанными на острове, требовалась их эвакуация. Очевидцы по телефону сообщили об этом спасателям», — говорится в сообщении.
По данным поисково-спасательного отряда, в момент прибытия спасателей на место уровень воды продолжал постепенно повышаться, и они начали эвакуацию. Девочек перенесли на берег, после чего с ними провели профилактическую беседу.