Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области подсчитали процент зеленых насаждений в городах

В городах Ростовской области зеленые зоны заняли более 23% территории.

Источник: Комсомольская правда

Ростовстат подвел итоги наблюдения за состоянием благоустройства донских муниципалитетов. Согласно предоставленной информации, в Ростовской области подсчитали, какую долю в структуре городских земель занимают зеленые зоны.

Выяснилось, что на территории городов региона массивы насаждений раскинулись на 46,1 тыс. гектаров. Это составляет почти четверть (23,8%) от общей площади всех городских земель, которая превышает 193 тыс. га.

В статистическом отчете уточняется структура этих территорий. Значительная часть — 16 тыс. гектаров — приходится на городские леса, выполняющие защитные функции. Еще свыше 10 тыс. га занимают зоны отдыха, что составляет 22,4% от всего объема озеленения. Кроме того, почти 18% зеленого фонда — это древесно-кустарниковая растительность, расположенная вдоль автомобильных трасс.

Кроме того, специалисты сопоставили уровень озеленения в ключевых городах юга России. Лидером рейтинга стала донская столица — Ростов. На второй позиции расположился Майкоп, тройку замкнул Волгоград. Далее следуют Симферополь, Элиста, Краснодар и замыкающая список Астрахань.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.