В Ростовской области подсчитали процент зеленых насаждений в городах

Ростовстат подвел итоги наблюдения за состоянием благоустройства донских муниципалитетов. Согласно предоставленной информации, в Ростовской области подсчитали, какую долю в структуре городских земель занимают зеленые зоны.
Выяснилось, что на территории городов региона массивы насаждений раскинулись на 46,1 тыс. гектаров. Это составляет почти четверть (23,8%) от общей площади всех городских земель, которая превышает 193 тыс. га.
В статистическом отчете уточняется структура этих территорий. Значительная часть — 16 тыс. гектаров — приходится на городские леса, выполняющие защитные функции. Еще свыше 10 тыс. га занимают зоны отдыха, что составляет 22,4% от всего объема озеленения. Кроме того, почти 18% зеленого фонда — это древесно-кустарниковая растительность, расположенная вдоль автомобильных трасс.
Кроме того, специалисты сопоставили уровень озеленения в ключевых городах юга России. Лидером рейтинга стала донская столица — Ростов. На второй позиции расположился Майкоп, тройку замкнул Волгоград. Далее следуют Симферополь, Элиста, Краснодар и замыкающая список Астрахань.
