Житель Кемерова продает «волшебного» кота за 777 777 рублей

Житель Кемерова решил продать кота, которого называет волшебным. Объявление он выложил на популярной торговой площадке.
Как пишет VSE42, цена вопроса — 777 777 рублей. В описании сказано, что кот черного окраса имеет белый «галстук». В чем именно заключаются его «волшебные свойства» — не уточняется.
Вместе с питомцем новый хозяин получит большой лоток, подстилку, миски для еды и воды, две когтеточки, а также три игрушки: «ту, которой кот играет, ту, которой не играет, и ту, которую боится». В придачу предлагают куклу вуду этого же кота и магическую книгу по желанию.
Сам продавец признается, что не достоин такого животного. «Кота отдала сестра и уехала, а мне, обычному человеку без магии, не под стать иметь такого кота», — объясняет он в объявлении.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.