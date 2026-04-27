Житель Кемерова продает «волшебного» кота за 777 777 рублей

Житель Кемерова решил продать кота, которого называет волшебным. Цена вопроса — 777 777 рублей.

Житель Кемерова решил продать кота, которого называет волшебным. Объявление он выложил на популярной торговой площадке.

Как пишет VSE42, цена вопроса — 777 777 рублей. В описании сказано, что кот черного окраса имеет белый «галстук». В чем именно заключаются его «волшебные свойства» — не уточняется.

Вместе с питомцем новый хозяин получит большой лоток, подстилку, миски для еды и воды, две когтеточки, а также три игрушки: «ту, которой кот играет, ту, которой не играет, и ту, которую боится». В придачу предлагают куклу вуду этого же кота и магическую книгу по желанию.

Сам продавец признается, что не достоин такого животного. «Кота отдала сестра и уехала, а мне, обычному человеку без магии, не под стать иметь такого кота», — объясняет он в объявлении.

