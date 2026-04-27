Нудистов развернули — организаторы фестиваля вмешались перед стартом

Экологический фестиваль для натуралистов в британском графстве Камбрия запретил посетителям приходить в обнаженном виде, передает Need To Know.
Мероприятие запланировано на 8 мая и посвящено изучению природы. Организаторы столкнулись с наплывом людей, которые ошибочно приняли событие за встречу нудистов из-за схожести терминов «натурализм» и «натуризм».
После того как недоразумение стало очевидным, было решено ввести дресс-код. Гостей попросили приходить в одежде и соблюдать формат мероприятия.
Организаторы подчеркнули, что фестиваль ориентирован на любителей дикой природы и исследователей окружающей среды. В программе — прогулки по природным маршрутам с сопровождающими, образовательные мастер-классы и обсуждения экологической тематики.
