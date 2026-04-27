Названы 86 стран, которые россияне могут посетить без визы

Корпорэйт Трэвел: Россияне могут попасть без визы 86 стран мира.

Источник: Комсомольская правда

Российские туристы могут посещать без визы 86 стран мира, еще 38 направлений доступны по упрощенной системе въезда. Об этом сообщили аналитики компании «Корпорэйт Трэвел», передает РИА Новости.

В перечень безвизовых стран входят, в частности, Бразилия, Вьетнам, Китай, Мальдивы, Марокко, Сербия, Таиланд, Турция и Южно-Африканская Республика, Катар, ОАЭ, Оман, Палестина, Иордания, Ливан, а с 11 мая 2026 года — еще и Саудовская Аравия.

Упрощенный въезд (с оформлением электронной визы или визы по прибытии) действует для поездок в Египет, Израиль, Индонезию, Кению, Мексику, Индию, Южную Корею, Бахрейн, Кувейт, Ирак, Иран (только через туроператоров) и ряд других государств.

Для пересечения границы в безвизовом режиме достаточно иметь заграничный паспорт со сроком действия не менее шести месяцев. В отдельных случаях пограничные службы могут запросить обратные билеты, подтверждение бронирования отеля или наличие финансовых средств.

Электронные визы оформляются заранее через интернет, тогда как визу по прибытии можно получить непосредственно в аэропорту. Эксперты рекомендуют туристам отдавать предпочтение направлениям с прямыми рейсами российских авиакомпаний — среди них Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Китай, Индия и Сейшелы.

При этом, несмотря на широкий выбор доступных направлений, путешественникам советуют учитывать актуальные рекомендации МИД России по вопросам безопасности, особенно при планировании поездок в страны Ближнего Востока и на Кубу.

Накануне стало известно, что Россия рассматривает отмену виз с Бахрейном и Кувейтом. На данный момент в Бахрейне действует упрощенный визовый режим для россиян, а для въезда в Кувейт необходима виза, оформляемая в посольстве.

