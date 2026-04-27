Названы 86 стран, которые россияне могут посетить без визы

Российские туристы могут посещать без визы 86 стран мира, еще 38 направлений доступны по упрощенной системе въезда. Об этом сообщили аналитики компании «Корпорэйт Трэвел», передает РИА Новости.
Для пересечения границы в безвизовом режиме достаточно иметь заграничный паспорт со сроком действия не менее шести месяцев. В отдельных случаях пограничные службы могут запросить обратные билеты, подтверждение бронирования отеля или наличие финансовых средств.
Электронные визы оформляются заранее через интернет, тогда как визу по прибытии можно получить непосредственно в аэропорту. Эксперты рекомендуют туристам отдавать предпочтение направлениям с прямыми рейсами российских авиакомпаний — среди них Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Китай, Индия и Сейшелы.
Накануне стало известно, что Россия рассматривает отмену виз с Бахрейном и Кувейтом. На данный момент в Бахрейне действует упрощенный визовый режим для россиян, а для въезда в Кувейт необходима виза, оформляемая в посольстве.