В Воронеже и трех муниципалитетах области отключат газ в мае

В четырех муниципалитетах Воронежской области планово отключат газ в мае. График размещен на сайте «Газпром межрегионгаз Воронеж».
В Воронеже перебои с газом будут с 4 по 31 мая. Работы будут вестись исключительно в будние дни, лишь 31 мая станет исключением.
Также ограничения запланированы в Нововоронеже (4, 6, 8, 13, 15 мая), Кантемировском районе (5 мая) и Семилукском районе (5 и 13 мая).
