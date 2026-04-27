Выявлена причина крупных землетрясений в России и Азии

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Столкновения Индийской плиты с Евроазиатской стали причиной крупных землетрясений в России и сопредельных странах, выяснили ученые Института нефтегазовой геофизики и геологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН). Об этом сообщили в пресс-службе института.
«Активная сейсмичность южной части Азии распространяется до границы с асейсмичными Сибирскими платформами на севере. По словам ученых, причиной появления сильных сейсмических событий в южной части Азии является столкновение Индийской плиты с Евроазиатской. Это порождает катастрофические землетрясения магнитудой более 8 (Гоби-Алтайское 1957 года в Монголии; Куньлуньское 2001 года в Китае; землетрясение 2025 года в Мьянме)», — говорится в сообщении.
Как отмечают в институте, в последние 10-летия в мире активно проводятся геодезические измерения с применением спутниковых технологий. Одной из задач таких исследований является поиск предвестников и оценка последствий землетрясений. Специалисты ИНГГ СО РАН проследили, как изменялись координаты сетевых GPS-пунктов на территории России и сопредельных государств на протяжении последних 25 лет. Это дало возможность оценить, какие смещения и деформации произошли в результате крупных землетрясений на этой территории.
Ученые также обращают внимание, что за последние 35 лет в регионе произошла серия сейсмических событий с магнитудой более 6,5. Среди них — Южно-Якутское в 1989 году, Чуйское землетрясение на Алтае в 2003 году магнитудой 7,5 и землетрясения на границе КНР и Киргизии в 2024 году магнитудой 7. «Все эти сейсмические события сопровождаются современными движениями земной поверхности. Так, при Чуйском землетрясении в Горном Алтае косейсмические смещения (величиной от 1 до 0,01 м по мере удаления от эпицентра) зарегистрированы в 100-километровой эпицентральной зоне», — подчеркивают в институте.
Анализ тектонических смещений показывает, что на границе зон активных деформаций (Тянь Шань, Алтай, Саяны, Байкал) скорости смещения относительно стабильных Сибирских платформ достигают 3−15 мм в год. При этом движение Индии на северо северо восток, по данным ИНГГ СО РАН, происходит со скоростью до 50 мм в год, постепенно снижаясь к северу.