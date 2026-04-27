26 апреля в Ростовской области произошло 11 техногенных возгораний, есть жертва

По информации, поступившей из Главного управления МЧС по региону, в течение минувшего воскресенья, 26 апреля, на территории Ростовской области специалисты экстренных служб потушили 11 пожаров техногенного характера. В результате этих происшествий погиб один человек.
Кроме того, силы пожарно-спасательных гарнизонов привлекались для устранения последствий двух дорожно-транспортных аварий.
Всего за отчетный период для реагирования на вызовы и ликвидации происшествий от ведомства привлекалось 96 человек личного состава и 24 единицы техники.
