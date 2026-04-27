Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд Хабаровского края дал 16 лет мигранту за надругательство над детьми

Источник: Комсомольская правда

Гражданин одной из республик Средней Азии осуждён за совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает суд по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошёл 30 августа 2025 года в рабочем посёлке Ванино Ванинского района Хабаровского края. Нетрезвый мужчина, приехавший в регион на заработки, совершил преступление в подъезде многоквартирного дома. Жертвами стали двое детей — семи и восьми лет. Противоправные действия были остановлены случайным очевидцем.

На всех этапах уголовного процесса подсудимый отрицал свою вину. В ходе судебного разбирательства он утверждал, что из-за алкогольного опьянения не помнит произошедшего и не был в подъезде вместе с детьми.

Однако собранные доказательства подтвердили виновность мужчины. В их числе — показания потерпевших детей, которые сообщили о случившемся своим родителям, а также свидетельства очевидцев.

Хабаровский краевой суд признал подсудимого У. виновным по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ. Наказание составило 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осуждённому запрещено заниматься деятельностью, связанной с образованием, воспитанием и развитием несовершеннолетних, в течение 8 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.