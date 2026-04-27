«Чистые игры» в районе «Дальдизеля» устроит молодёжь Хабаровска

Экологический квест «Чистые игры» пройдет в Хабаровске 16 мая. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», движение зародилось еще в 2014 году в Санкт-Петербурге и постепенно завоевало популярность во многих городах России. В Хабаровске первые «Чистые игры» состоялись еще в 2017 году.
Акция представляет собой командный квест на ограниченном пространстве.
— Главная цель «Чистых игр» — сформировать экологическое сознание среди молодежи города, воспитать бережное отношение к природе и привлечь внимание жителей к проблеме загрязнения окружающей среды, — отмечают организаторы.
Задача каждой команды — собрать отходы на закрепленной территории, рассортировав их по разным мешкам: пластик, металл, стекло, смешанный мусор, шины, крупногабаритный мусор. Кроме того, участники должны найти экологические «артефакты» и решить экологические загадки.
В 2026 году от одного учебного заведения допускается участие от одной до трех команд. Каждая команда должна иметь собственное уникальное название и отличительные знаки (бейджики, футболки, банданы, шапки), позволяющие идентифицировать ее участников.
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. В настоящий момент, по данным организаторов, зарегистрировано уже 52 участника. В прошлом году в «Чистых играх» приняли участие более 120 человек. В этом году их ожидает не менее двухсот.
Место встречи экоактивистов — как и прежде, набережная реки Амур в районе завода «Дальдизель».