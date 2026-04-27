В Комсомольске-на-Амуре отменили праздничное шествие на 9 Мая

В Комсомольске-на-Амуре в этом году не будет традиционного праздничного шествия по улицам города в День Победы. Об этом сообщил глава города Дмитрий Заплутаев в своём MAX-канале.
По его словам, решение принято совместно с правоохранительными органами. Основная причина — необходимость обеспечить безопасность жителей.
«Сразу хочу сказать, что шествия по улицам города не будет. Такое решение принято совместно с правоохранительными органами для надёжного обеспечения безопасности граждан. Сейчас мы обязаны принимать во внимание существующие угрозы», — написал Заплутаев. При этом он подчеркнул, что сам праздник состоится.
Несмотря на отмену шествия, в городе запланирована насыщенная программа мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Так, 6 мая в 15:00 на Театральной площади пройдёт акция «Спасибо», где молодёжь выразит благодарность защитникам Родины. В 18:00 на Мемориальном комплексе землякам-комсомольчанам состоится заупокойная литургия в память о погибших в годы войны.
7 мая запланированы возложения цветов к памятным местам, в том числе к бюсту Героя Советского Союза Алексея Маресьева и знаку «60 лет Победы».
8 мая в драматическом театре пройдут торжественное собрание и благотворительный концерт «Победа одна на всех», средства от которого направят на поддержку участников СВО.
Основные мероприятия 9 мая начнутся с митинга и возложения цветов к Вечному огню на Мемориальном комплексе. Далее пройдёт традиционная легкоатлетическая эстафета, из-за которой будет временно ограничено движение транспорта на ряде улиц города.
С 13:00 на Театральной площади будет идти праздничный концерт творческих коллективов Комсомольска, который завершится в 22:00 фейерверком.