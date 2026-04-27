В Хабаровском крае с гостиничного комплекса взыскали 3 млн рублей за гибель посетителя

В ходе рассмотрения уголовного дела, суд пришел к выводу, что подсудимый осознавал, что склон не предназначен для катания, но в целях извлечения прибыли, допустил его фактическое массовое использование отдыхающими, в результате чего 2 января 2024 года один из посетителей комплекса, неосведомленный об опасности спуска, на большой скорости съехал на тюбинге с данного склона, подскочив на трамплине (обрыве), упал на лед и ударился головой. От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия.