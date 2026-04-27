В Хабаровском крае с гостиничного комплекса взыскали 3 млн рублей за гибель посетителя

В Хабаровском районе суд признал заместителя директора гостиничного комплекса «Ривьера» виновным в оказании небезопасных услуг, что привело к гибели человека, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
«Хабаровским районным судом Хабаровского края осужден заместитель директора гостиничного комплекса, который обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт “в” части 2 статьи 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.
В ходе судебного разбирательства установлено, что на территории ООО Гостиничный комплекс «Ривьера» в селе Краснореченское организован зимний досуг, включавший катание на тюбингах с горок.
Вход на территорию комплекса — платный. Подсудимый являлся лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию горок и катка, и в силу должностных обязанностей должен был обеспечивать безопасность гостей. При этом, подсудимый, зная о наличии на территории комплекса естественного склона, расчищенного и внешне пригодного для спуска, не предпринял достаточных мер к обеспечению безопасности для посетителей комплекса. Данный склон имел скрытый от глаз катающихся дефект — резкий обрыв (трамплин) в месте примыкания ко льду протоки реки Амур.
В ходе рассмотрения уголовного дела, суд пришел к выводу, что подсудимый осознавал, что склон не предназначен для катания, но в целях извлечения прибыли, допустил его фактическое массовое использование отдыхающими, в результате чего 2 января 2024 года один из посетителей комплекса, неосведомленный об опасности спуска, на большой скорости съехал на тюбинге с данного склона, подскочив на трамплине (обрыве), упал на лед и ударился головой. От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия.
Суд назначил виновному штраф 150 тысяч рублей. Также с гостиничного комплекса взыскали 3 млн рублей в пользу семьи погибшего.
Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован сторонам в апелляционном порядке.