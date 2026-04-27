Россиянам посоветовали составлять правила поведения для детей в интернете

Педагог Ольга Нилова в беседе с РИАМО заявила, что мессенджеры могут представлять реальную угрозу для детей в том случае, если ими пользоваться бесконтрольно, ведь без четких правил и понимания рисков ребенок может столкнуться с незнакомцами и передать им личную информацию.
Собеседница издания сочла самым главным составление вместе с ребенком списка правил и обсуждение каждого пункта о том, что можно делать в телефоне, а что нельзя. Она указала, что соответствующие правила ребенок может повесить дома на видном месте. Эксперт подчеркнула важность того, чтобы каждым пункт был повторно обговорен вместе с ребенком.
Нилова уточнила, что родителям нужно устанавливать на мобильные устройства детей родительский контроль, чтобы видеть, с кем ребенок общается, какие приложения скачивает, разрешать или не разрешать их установку.
Кроме того, эксперт обратила внимание на то, что ребенку следует объяснить, что, куда бы он ни зашел, что бы ни случилось, что бы он ни сделал и кому бы ни передал какие-либо сведения, он обязательно должен рассказать об этом взрослым, будь то педагог или родители.
«Это ключевой момент — доверие и поддержка», — дополнила Нилова.
Как заметила собеседница издания, детям также нужно объяснить на примере, что аккаунты в мессенджерах могут быть взломаны, и им могут писать от лица родителей или друзей с требованием передать личную информацию. Педагог добавила, что ребенку нужно рассказать, что делать этого ни в коем случае нельзя.
Читайте также: Новые схемы мошенничества используют в домовых и родительских чатах.
