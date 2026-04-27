Мэр Лошкин об отключении отопления: жители нас обращениями закидают

В мэрии Челябинска еще раз отложили решение об отключении отопления.
— Продолжается мониторинг температуры, — сообщил врио вице-мэра по городскому хозяйству Сергей Кочетков на совещании в администрации Челябинска. — Два дня норматив уже был положительный, но ночью еще холодно. Если на этой неделе выполнится норматив, будем подписывать распоряжение об окончании отопительного сезона.
Мэр Алексей Лошкин порекомендовал следить за прогнозом погоды.
— Если понятно, что температура уже стабильно положительная, принимайте решение о окончании отопительного сезона. Иначе жители вас обращениями закидают, — заметил Алексей Лошкин.
Напомним, об отключении батарей в Челябинске говорят с первых дней апреля. По правилам отопление прекращают, если пять дней подряд среднесуточная температура не опускается ниже +8 градусов.