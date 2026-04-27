ВМС Великобритании: Грузовое судно захвачено недалеко от побережья Сомали

Грузовое судно захвачено недалеко от побережья Сомали. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Уточняется, что после захвата морское судно перенаправляли в территориальные воды Сомали.
— В связи с повышенной угрозой возможной активности пиратских группировок судам рекомендуется проходить данный участок с осторожностью и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO, — написала пресс-служба на своей странице в социальной сети X.
25 апреля сообщалось, что Корпус стражей исламской революции захватил судно Epaminondas из-за того, что его использовали ВС Соединенных Штатов. Тогда стало известно, что данные о местоположении этого корабля не обновлялись уже более двух дней.
В свою очередь российская сторона отвергла утверждения главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о том, что подводные лодки РФ якобы угрожают кабелям в Атлантическом океане. 9 апреля Джон Хили заявил, что Великобритания более месяца следила за тремя российскими подводными лодками у своих берегов.