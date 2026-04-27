Утро в Москве началось с неожиданного снегопада и сугробов до пяти сантиметров

В ночь с воскресенья на понедельник в столице началась совершенно зимняя метель, и утро встретило москвичей снежным покровом не меньше пяти сантиметров. Ситуация осложнилась сильным ветром. В результате многие деревья поломаны, некоторые даже вырваны с корнем. Из-за ухудшения видимости, снежной каши и из-за того, что многие уже «переобули» свои машины, водителей призывают быть предельно осторожными или вообще воздержаться от выезда на личном автотранспорте.