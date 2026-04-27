Главные новости к утру 27 апреля 2026 года

Последние новости за сегодня — 27 апреля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 апреля 2026.

Иран предложил США открыть Ормузский пролив

Источник: Reuters

Тегеран передал Вашингтону новое предложение по урегулированию конфликта, предусматривающее снятие американской блокады, открытие Ормузского пролива и дальнейший переход к обсуждению ядерной программы Ирана. По данным источников портала Axios, стороны должны продлить режим прекращения огня «на длительный период».

Трамп предупредил об угрозе взрыва нефтепроводов в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться из-за засорения. По его словам, страна сталкивается с нехваткой мест для хранения добываемой нефти. Трамп уточнил, что трубопроводы находятся под давлением, а сырье направляется в хранилища.

Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Санкт-Петербург утром 27 апреля, передает агентство IRNA. В программу его визита войдет встреча с президентом России Владимиром Путиным. Глава иранской дипломатии планирует обсудить урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Задержанный за стрельбу на приеме с Трампом предстанет перед судом

Подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в честь журналистов Белого дома, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, предстанет перед судом 27 апреля. Ожидается, что ему предъявят обвинения по двум эпизодам: нападение на федерального офицера и использование огнестрельного оружия.

Власти Мали подтвердили смерть министра обороны Садио Камары

Правительство Мали подтвердило гибель министра обороны Садио Камары в результате атаки боевиков JNIM. О смерти главы ведомства по государственному телевидению сообщил представитель правительства Исса Усман Кулибали. В результате атаки также погибли жена и двое внуков Садио Камары.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше