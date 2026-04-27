Врачи из Санкт-Петербурга спасли новорожденного нижегородца с сосудистой аномалией

Ребенка экстренно доставили в северную столицу.

Источник: Живем в Нижнем

Младенца из Нижнего Новгорода экстренно доставили в Санкт-Петербург, чтобы прооперировать: у появившегося на свет три дня назад ребенка была выявлена опасная сосудистая аномалия. Как пояснил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, речь идет о мальфорации вены Галена — диагнозе, при котором сердце работает на износ, а сосудам мозга угрожает критическое давление.

Решение о эвакуации новорожденного в северную столицу было принято главным неонатологом российского министерства здравоохранения Дмитрием Ивановым. Младенца доставили в Санкт-Петербург ночью и уже днем 26 апреля провели медицинское вмешательство.

«Малейшее промедление означало либо кровоизлияние, либо отказ сердца», — говорится в источнике.

Младенца прооперировали в клинике Педиатрического университета. Хирурги «склеили» патологические сосуды спиралями и полимерами. По информации Алексея Никонова, подобную помощь оказывают только в нескольких федеральных медучреждениях.

Напомним, нижегородка выразила благодарность работникам скорой помощи и написала письмо в Минздрав.