Нижегородского младенца с аномалией мозга спасли питерские врачи

Врачи из Санкт-Петербурга успешно оказали помощь трехдневному малышу из Нижнего Новгорода, у которого была диагностирована врожденная аномалия головного мозга. Информацию об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
После тщательного медицинского обследования у младенца выявили серьезное заболевание мозга — артериовенозную мальформацию вены Галена. Без срочного хирургического вмешательства прогноз был крайне неблагоприятным, так как сердце малыша не справлялось с возросшей нагрузкой, а сосуды мозга находились в опасном состоянии и могли разорваться в любой момент.
Существует метод лечения для подобного диагноза — эндоваскулярная эмболизация. Эта процедура заключается в перекрытии аномальных сосудов с помощью специальных спиралей или полимерных материалов, что фактически «запечатывает» их. Сложность данной операции требует от специалистов высокого уровня подготовки, и поэтому подобные вмешательства проводятся лишь в ограниченном числе ведущих клиник страны.
По распоряжению Дмитрия Иванова, главного неонатолога Министерства здравоохранения Российской Федерации и ректора Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, младенца оперативно доставили в Санкт-Петербург. 26 апреля врачи успешно провели необходимую эндоваскулярную операцию, что спасло жизнь новорожденному.
