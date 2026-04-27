Свидетели буллинга попадут под защиту государства — Минпросвещения Казахстана

АСТАНА, 27 апр — Sputnik. В Казахстане утвержден единый межведомственный алгоритм реагирования на случаи насилия, жестокого обращения и буллинга в отношении детей, сообщает Минпросвещения.

Источник: Sputnik.kz

«Принятый совместный приказ впервые четко распределяет зоны ответственности между полицией, организациями образования, медицинскими работниками и органами опеки. Теперь любая информация о нарушении прав ребенка запускает обязательную цепочку действий с конкретными сроками и ответственными лицами», — говорится в сообщении.

Важное изменение — под государственную защиту и обязательное сопровождение теперь попадают не только дети, подвергшиеся насилию, но и те, кто стал его свидетелем.

Еще одно нововведение — внедрение института кейс-менеджеров. За каждым выявленным инцидентом закрепляется конкретный специалист, который координирует работу всех служб и сопровождает ребенка до полного восстановления его прав. Такой подход исключает «размывание» ответственности между ведомствами и обеспечивает непрерывную поддержку пострадавшего, подчеркнули в ведомстве.

Также впервые закреплены четкие сроки реагирования: информация о факте насилия передается во все уполномоченные органы незамедлительно.

«В течение 1 часа данные направляются в орган по защите прав детей, в течение 1 рабочего дня назначается кейс-менеджер и проводится обследование условий жизни ребенка. На передачу материалов в комиссию по делам несовершеннолетних отводится не более 3 рабочих дней», — сообщили в министерстве.

И не только официальные сообщения о нарушениях послужат поводом, но и обращения детей на номер контакт-центра «111». Кроме этого, будет проводиться мониторинг социальных сетей и СМИ.

