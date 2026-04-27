«РИА Новости»: мошенники начали использовать схему обратного перевода денег

Телефонные мошенники начали использовать схему, при которой они сначала переводят деньги жертве, а потом в мессенджере просят вернуть сумму на конкретный счет. Если выполнить просьбу, возникает риск блокировки карт, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на эксперта Народного фронта Галактиона Кучаву.

«Это ловушка, цель которой — сделать из добропорядочного гражданина “дропа”, то есть соучастника преступления», — рассказал собеседник агентства. По его словам, если деньги приходят от неизвестного человека, почти всегда это значит, что они были украдены. Если получатель средств пойдет на контакт с мошенником, он может стать частью преступной цепочки по обналичиванию и попасть в базу данных ЦБ о мошеннических операциях. В этом случае «ваши карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны», подчеркнул собеседник.

По его словам, если человеку пришли деньги от незнакомца, единственно правильное решение — связаться с банком и попросить запустить процедуру официального возврата платежа по реквизитам отправителя.