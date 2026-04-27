Ремонтировать пять красноярских мостов обещают без полного перекрытия движения

В этом дорожном сезоне в Красноярске планируют отремонтировать пять мостов: Октябрьский, через реку Енисей на обходе города у поселка Коркино, два путепровода по улице Пограничников в районе ТЭЦ-3 и путепровод на Авиаторов. Всего на эти цели из бюджета выделено почти 226,3 млн рублей, рассказали в мэрии.