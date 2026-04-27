Ремонтировать пять красноярских мостов обещают без полного перекрытия движения

В этом дорожном сезоне в Красноярске планируют отремонтировать пять мостов: Октябрьский, через реку Енисей на обходе города у поселка Коркино, два путепровода по улице Пограничников в районе ТЭЦ-3 и путепровод на Авиаторов. Всего на эти цели из бюджета выделено почти 226,3 млн рублей, рассказали в мэрии.
В ближайшее время планируют приступить к работам на Октябрьском мосту. Там выполнят локальный ремонт покрытия проезжей части, приведут в порядок выделенку для автобусов, обновят парапетные и бортовые ограждения.
На металлическом мосту у Коркино необходимо отремонтировать деформационные швы, покрытие проезжей части и выполнить гидроизоляцию. На трех путепроводах заменят дорожное полотно с пришовной зоной, барьерное ограждение и восстановят водоотвод.
Сейчас подрядная организация — ООО «Енисейремстройплюс» — ведет активные подготовительные работы: специалисты занимаются разработкой и утверждением проектов организации дорожного движения, заказывают необходимые материалы, а также получают пропуска для работ в зоне транспортной безопасности.
«Работы будут вестись без полных перекрытий с ограничением движения транспорта по полосам. Основной объем нужно выполнить в период дорожно-ремонтного сезона, а завершить — до конца ноября», — рассказали в мэрии.
В муниципальном контракте прописано, что на разные виды работ подрядчик должен будет дать гарантию на срок от 3 до 6 лет.
