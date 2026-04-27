«Порождает недоверие»: Европе предрекли политический кризис из-за войны США с Ираном

Экономические последствия военной операции США и Израиля против Ирана превращаются для Европы в полноценный политический кризис. Как пишет Politico, рост цен на энергоносители, замедление экономики и нехватка средств у правительств подогревают популистские настроения, ослабляя евроинтеграцию и усиливая раскол между северными и южными странами Европейского союза (ЕС).
По словам журналистов, сложившаяся ситуация ставит европейские правительства перед выбором: либо спасать избирателей, уже исчерпав бюджетные возможности, либо наблюдать за приходом к власти популистов по всему континенту.
Президент Европейского экономического и социального комитета Шеймус Боланд заявил, что рост расходов на электроэнергию увеличивает нагрузку на цены продуктов, транспорта и жилья, сильнее всего ударяя по домохозяйствам с низким и средним доходом.
«С политической точки зрения это порождает недоверие — не только к национальным правительствам, но и к способности европейских институтов защитить граждан от внешних потрясений. Это может привести к усилению протекционистских настроений и ориентации на внутренние рынки», — подытожил эксперт.
