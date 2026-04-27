Правда ли, что детей в съёмной квартире пропишут без согласия хозяина?

Выписать досрочно можно только через суд, но на собственность ребёнок не претендует.
Отвечает заслуженный юрист РФ Владимир Кудрявцев:
«Регистрация несовершеннолетнего по месту жительства и пребывания действительно упрощена. На это теперь не требуется согласия собственника арендованного жилья. Такие Правила утверждены постановлением Правительства РФ № 713 (в редакции 2026 года) и направлены на упрощение доступа детей при записи в детский сад или школу, прикрепления к поликлинике, оформления льгот и выплат, присвоения статуса многодетной семьи. В пункте 28 названных Правил указано прямо: регистрация детей до 18 лет по месту пребывания родителей производится без согласия собственников, нанимателей и членов их семей. И ещё: Закон РФ от 25.06.1993 № 5242−1 “О праве граждан РФ на свободу передвижения…” обязывает родителей зарегистрировать несовершеннолетнего по месту их временного пребывания.
Понятно, что собственники жилья теперь опасаются возможного учащения проверок со стороны органов опеки и ФНС. Но уберечь от этого поможет договор аренды и оплата налога НДФЛ на доход от сдачи жилья. В договоре можно детально описать требования по сохранности жилища, мебели, бытовой техники, к тому же договор необходим при оформлении регистрации ребёнка, а главное — для суда при возникновении претензий к проживающим.
Срок, на который производится регистрация детей, привязывается к сроку регистрации родителей. Закончился срок аренды жилья — договор найма оформляется заново или не оформляется вовсе. К тому же временная регистрация ребёнка не даёт ему прав на арендованную родителями собственность, однако выписать его досрочно можно только через суд".