Правда ли, что детей в съёмной квартире пропишут без согласия хозяина?

«Регистрация несовершеннолетнего по месту жительства и пребывания действительно упрощена. На это теперь не требуется согласия собственника арендованного жилья. Такие Правила утверждены постановлением Правительства РФ № 713 (в редакции 2026 года) и направлены на упрощение доступа детей при записи в детский сад или школу, прикрепления к поликлинике, оформления льгот и выплат, присвоения статуса многодетной семьи. В пункте 28 названных Правил указано прямо: регистрация детей до 18 лет по месту пребывания родителей производится без согласия собственников, нанимателей и членов их семей. И ещё: Закон РФ от 25.06.1993 № 5242−1 “О праве граждан РФ на свободу передвижения…” обязывает родителей зарегистрировать несовершеннолетнего по месту их временного пребывания.