В пермском аэропорту многочасовые задержки вылетов до Москвы и Сочи

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»), задерживается вылет нескольких авиарейсов. Задержки составляют от четырех до восьми часов.
Вылет авиарейса ДР 366 «Пермь-Сочи» перенесли с 06:10 на 13:10, ДР 434 «Пермь-Москва» — с 14:25 на 18:35.
Вместе с вылетами задерживаются прилеты в Пермь авиарейсов: ДР 433 из Москвы — с 03:50 до 12:33, WZ 4712 их Минска — с 13:35 до 14:15, ДР 361 ИЗ Сочи — с 13:55 до 18:10.
Ранее в «Большом Савино» на 11 часов задержали вылет авиарейса FV 5969 «Пермь — Шарм-эль-Шейх». Вместо 17:20 26 апреля он вылетел в 04:21 27 апреля.