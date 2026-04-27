Павел Воля погулял по Красноярску, сходил в филармонию и прокатился на гоночной трассе (видео)

Известный комик и ведущий «Шоу Воли» на ТНТ Павел Воля на этих выходных побывал в Красноярске с гастролями. Своими впечатлениями он делился в соцсетях.
Впервые Воля показался подписчикам на фоне Виноградовского моста, куда пошел прогуляться и на следующий день. Кроме того, артист заглянул в Красноярскую краевую филармонию на спектакль «Русский крест» с Евгением Мироновым.
После этого Воля рассказал, что вместе с сыном Робертом катается на гоночной трассе «Красное кольцо». Заезд для них устроил красноярский дрифтер Гоча Чивчян. «Чистый кайф», — подписал ролик Павел Воля.
Концерт состоялся 25 апреля.
