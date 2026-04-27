Мурашко рассказал о способе увеличения продолжительности жизни в России

По оценке Российской академии наук, средняя продолжительность жизни в России составляет 74,2 года. Президент Владимир Путин считает, что однажды люди смогут жить в среднем до 150 лет. Он говорил, что в России стремятся увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет у женщин и чуть меньше у мужчин. В стране планируют ввести должность врача по здоровому долголетию.