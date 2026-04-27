Волгоградский бизнес прибавил 12 пунктов в рейтинге платёжной дисциплины

Аналитики «РИА Новости» поделились результатами ежегодного исследования платёжной дисциплины бизнеса. По данным экспертов, Волгоградская область заняла по этому показателю 37 место среди субъектов РФ, обогнав Карелию, Чувашию и Пермский край.
Доля просроченной задолженности волгоградских бизнесменов кредитным организациям составила 2,69% по отношению к общему объёму выданных в регионе коммерсантам кредитов. Годом ранее этот показатель составлял 3,17%.
Отметим, в числе ближайших преследователей региона: Тамбовская область — 2,69%, Вологодская — 2,86, Самарская — 2,94. Среди национальных лидеров: Чукотский автономный округ — 0,02%, Магаданская область — 0,25%, Забайкальский край — 0,28%. В самом низу таблицы оказались Кабардино-Балкария — 29,32%, Дагестан — 30,74%, Ненецкий автономный округ — 45,21%.
Фото из архива ИА «Высота 102».