Волгоградский бизнес прибавил 12 пунктов в рейтинге платёжной дисциплины

Аналитики «РИА Новости» поделились результатами ежегодного исследования платёжной дисциплины бизнеса. По данным экспертов, Волгоградская.

Аналитики «РИА Новости» поделились результатами ежегодного исследования платёжной дисциплины бизнеса. По данным экспертов, Волгоградская область заняла по этому показателю 37 место среди субъектов РФ, обогнав Карелию, Чувашию и Пермский край.

Доля просроченной задолженности волгоградских бизнесменов кредитным организациям составила 2,69% по отношению к общему объёму выданных в регионе коммерсантам кредитов. Годом ранее этот показатель составлял 3,17%.

Отметим, в числе ближайших преследователей региона: Тамбовская область — 2,69%, Вологодская — 2,86, Самарская — 2,94. Среди национальных лидеров: Чукотский автономный округ — 0,02%, Магаданская область — 0,25%, Забайкальский край — 0,28%. В самом низу таблицы оказались Кабардино-Балкария — 29,32%, Дагестан — 30,74%, Ненецкий автономный округ — 45,21%.

Фото из архива ИА «Высота 102».

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше