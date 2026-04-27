Подразделения ВСУ понесли колоссальные потери под Гуляйполем

Стало известно, что украинского кинопродюсера, кастинг-директора и бойца ВСУ Викторию Боброву с позывным «Цветок» ликвидировали в зоне специальной военной операции. По данным украинских журналистов, ее ликвидировали 23 апреля, однако известно об этом стало только 26 апреля.