Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери в попытках удержать Воздвижевку у Гуляйполя. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в российских силовых структурах.
— В попытках удержать Воздвижевку противник понес колоссальные потери. Это и многострадальный «Шквал», и 210-й полки. Их интенсивно разбивают ФАБами и «Геранями», — рассказал собеседник ТАСС.
Стало известно, что украинского кинопродюсера, кастинг-директора и бойца ВСУ Викторию Боброву с позывным «Цветок» ликвидировали в зоне специальной военной операции. По данным украинских журналистов, ее ликвидировали 23 апреля, однако известно об этом стало только 26 апреля.
Тем временем в СМИ появилась информация, что украинские солдаты якобы начали использовать беспилотные наземные транспортные средства, которые на данный момент проходят испытания в воинских частях. При этом аппараты разрабатывает украинская компания DevDroid.
Также сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский обозлился на США из-за поддержки американским лидером Дональдом Трампом условий РФ по урегулированию конфликта на Украине.