Дома на пяти нижегородских улицах обесточат 27 апреля

Отключения света пройдут 27 апреля в столице Приволжья из-за плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в Управлении ГОЧС Нижнего Новгорода.
С 08:00 до 17:00 городские службы обесточат здания на пяти улицах регионального центра. Речь идет о Центральной, Нагорной, Радужной, Княжеской и Сиреневой.
В 09:00 энергоснабжение приостановят на Южном шоссе в домах с номерами 16а, 20, 20а, 22 б, 18. По этим адресам света не будет до полудня — работы на сетях предполагается завершить за три часа.
