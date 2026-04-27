В Красноярском крае определили победителей чемпионата по финансовой грамотности

В крае подвели итоги регионального кейс-чемпионата по финансовой грамотности «Красноярские львы». В финале встретились сильнейшие школьные команды региона.

В минфине рассказали, что в этом году в отборочном этапе чемпионата участвовали 63 команды из разных территорий края. Школьники в дистанционном формате прошли тестирование по финансовой, математической и читательской грамотности. По итогам отбора 10 лучших команд вышли в финал.

Сборные представили решения кейсов, продемонстрировав навыки финансового анализа и умение работать с информацией. Победителем стала команда школы № 8 из города Шарыпово. Второе место заняли «Финансовые львы» красноярской гимназии № 4. Третье место — у команды гимназии № 10 из Дивногорска.

При подведении итогов учитывались обоснованность предложенных решений, их практическая применимость, а также качество командной работы и презентации. Победителей и призеров наградили дипломами и памятными призами.

Напомним, краевой кейс-чемпионат «Красноярские львы» — одно из крупнейших мероприятий по повышению финансовой грамотности в регионе. Инициатором события и разработчиком материалов является школа № 16 города Ачинска.

