Учитель из Николаевского района вошла в топ-50 конкурса «Магнит футбола»

Она поборется за звание лучшей уже в Москве.

Российский футбольный союз определил победителей масштабного конкурса «Магнит футбола». В топ-50 вошла учитель физкультуры Мария Батырева из поселка Лазарев Николаевского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На конкурс было направлено больше 1100 заявок. Мария Николаевна получит денежный приз в размере 75 тысяч рублей и возможность полететь в Москву, где будет проходить финальный отбор победителей.

Имя Марии Батыревой уже звучало в 2023 году при подведении итогов этого Всероссийского смотра-конкурса. Тогда педагог стала призёром и вошла в топ-200 лучших учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования, которая участвовала в реализации проекта «Футбол в школе».

Кроме учителя из Николаевского района на предварительном этапе в топ 250 вошли три педагога Хабаровского края, которые получат денежный приз в размере 35 тысяч рублей.