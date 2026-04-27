В Красноярске обсудили роль культуры в воспитании молодежи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского прошли встречи для педагогов и студентов в рамках программы «Культура мастерства».
Мероприятия стали частью комплекса воспитательных инициатив «Культура суверенной России», реализуемого с 2024 года при поддержке Министерства культуры РФ и проекта «Таврида. АРТ».
Программа объединила студентов и преподавателей творческих вузов и колледжей Красноярского края. С видеообращением к участникам выступил замминистра культуры России Сергей Першин, отметив важность воспитания через культуру как вклада в будущее страны.
Ребята из СГИИ, хореографического колледжа и художественного училища стали участниками встречи с экспертом «Таврида. АРТ» Джеммой Аветисян — художественным руководителем Молодежного драматического театра «Первый театр», главным режиссёром Красноярского музыкального театра, лауреатом премии «Золотая маска», членом Молодежного совета СТД РФ. Она провела лекцию на тему «Искусство — это мы» и рассказала о первых шагах в профессии, преодолении страха ошибок и поиске творческого пути.
«Ценно, что Красноярский край присоединился к масштабной географии программы “Культура суверенной России”. 14 апреля мне выпала честь встретиться со студентами Минусинского колледжа культуры и искусства и уже сегодня продолжить общение с молодёжью здесь — в Сибирском институте искусств в Красноярске. Считаю, что молодому специалисту важно услышать кого-то близкого ему по возрасту — того, кто понимает его страхи и стремления, поскольку, условно говоря, сама недавно была на его месте. И моя основная цель — помочь осознать свою индивидуальность, донести до каждого, что мы сами не знаем границ собственных возможностей, поэтому важно чётко сформулировать цель, а затем действовать, развиваться, пробовать новые векторы в творчестве», — сказала Джемма Аветисян.
Отдельная программа была организована для педагогов-мастеров. Участники обсудили роль наставника в творческом образовании и его влияние на формирование личности студентов. Эксперты подчеркнули, что обучение в искусстве включает не только профессиональные навыки, но и передачу ценностей и смыслов.
По словам специалистов, ценности и идентичность играют ключевую роль в становлении личности и помогают молодым людям осознавать свою профессиональную и гражданскую позицию.
Добавим, в 2025 году в программе «Культура мастерства» в семи регионах приняли участие более 700 преподавателей и педагогов-мастеров из 15 вузов и учреждений СПО. В 2026 году проект будет масштабирован и охватит 51 вуз и 10 учреждений СПО, то есть все образовательные организации, подведомственные Министерству культуры РФ, а также ряд региональных образовательных организаций. В комплекс воспитательных мероприятий войдут программа «Культура мастерства», программа подготовки молодых экспертов «Агенты смыслов 2.0», 75 культурно-просветительских лекций для 7 500 студентов и онлайн-курс, который охватит более 12 000 работников культуры.