В Красноярске обсудили роль культуры в воспитании молодежи

«Ценно, что Красноярский край присоединился к масштабной географии программы “Культура суверенной России”. 14 апреля мне выпала честь встретиться со студентами Минусинского колледжа культуры и искусства и уже сегодня продолжить общение с молодёжью здесь — в Сибирском институте искусств в Красноярске. Считаю, что молодому специалисту важно услышать кого-то близкого ему по возрасту — того, кто понимает его страхи и стремления, поскольку, условно говоря, сама недавно была на его месте. И моя основная цель — помочь осознать свою индивидуальность, донести до каждого, что мы сами не знаем границ собственных возможностей, поэтому важно чётко сформулировать цель, а затем действовать, развиваться, пробовать новые векторы в творчестве», — сказала Джемма Аветисян.