В Москве объявлен «оранжевый» уровень из-за снежного апокалипсиса 27 апреля

Также прогнозируется усиление ветра. Порывы могут достигать 23 метров в секунду в Москве и до 25 метров в секунду в области. Предупреждение о ветре действует с 09:00 27 апреля до 03:00 28 апреля. Аналогичный период установлен и для риска обледенения. Жителей Москвы просят быть осторожными на дорогах и по возможности избегать нахождения рядом с деревьями и линиями электропередачи.